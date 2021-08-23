Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, başarılı çalışmalarından dolayı İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş’e başarı plaketi verdi.

Kadın spor merkezleri, köyler arası futbol ligi, spor şenlikleri, futbol sahalarının yapımı, Bir Genç Bir Dünya Spor Kursları, spor akademisi ve gençlik projelerine olan destekleri gibi pek çok projesi ile adından söz ettiren Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Göreve başladıkları günden beri gençleri ve kadınları sürecin bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirten Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş, “İpekyolu Belediyesi olarak gençlerin ve kadınların fikir ve görüşlerine daima önem verdik. Planladığımız bütün sportif etkinliklerde kadınlar ve gençler başta olmak üzere ilçemiz sakinlerini dâhil ettik. Yaşadığımız kentte sportif çalışmalarımızı yaparken, İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’dan almış olduğumuz güç ve motivasyonla hedeflerimizi her geçen gün bir adım öteye taşıdık” dedi.

İpekyolu ilçesinde gönül belediyeciliği yapmaya çalıştıklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Yaşlısından gencine herkesin spor yapmasının gerekliliğine inandığımız için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün çalışmalarını daima destekledik. Spora dönük çalışmaları ile ilçemize hizmet eden Gençlik ve Spor Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu ilçesindeki sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri alanlarında ortaya koyduğu projelerden dolayı Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş’i plaket ile onurlandırdı.