Gaziantep Nacaroğlu Baklavalarına yoğun ilgi

Van’da açtığı 4 şubeyle hizmet veren Gaziantep Nacarooğlu Baklavaları, bölge halkından yoğun ilgi görüyor.

İlk şubesini geçen sene Semaver Kavşağı’nda, ikinci şubesini ise bu sene İki Nisan Caddesi’nde açarak Van ve bölge halkına hizmet veren Gaziantep Nacaroğlu Baklavaları, sunduğu lezzetin yanı sıra şık mekanlarıyla da göz kamaştırıyor. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren işletme yetkilileri, “Sağlıklı olmanın kıymetini anladığımız bu zamanda her şeyin başının sağlık olduğunu gördük. Bu yüzden yediğimiz besinlerin kaliteli malzemelerden seçilmesine özen gösteriyoruz. Misafirlerimiz hem işletmeye hem de yediği ürüne güven duymalıdır. Doğal ve sağlıklı ürün, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışı ile anlam bulmalıdır. Doğru ürün, kaliteli hizmet ve misafir memnuniyeti gibi önceliklerimiz var” dediler.

Tatlıları yaparken hammaddenin en kalitesinden taviz vermediklerini vurgulayan yetkililer , “Tatlılarımızı, Gaziantep’in en iyi usta elleri yapıyor. Meşe odunu ateşinde ve taş fırında pişirilen tatlılarımızı, güler yüzlü personelimiz ile temiz ve hijyenik ortamda sunuyoruz. Ayrıca yaptığımız ekmek, gözleme ve böreğimizin yanında doğal, kaliteli ve yeterli ürün çeşidi içeren kahvaltımızla da hizmet sunmaktayız” ifadelerini kullandılar.

İşletmede özellikle çocuklu ailelerin rahat etmesi için eğlenceli çocuk oyun alanları oluşturduklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, “İşletme olarak eksiklerimizi görme adına misafirlerimize ürün, mekan, personel ve hizmet konularını içeren memnuniyet formları vererek düşünce ve değerlendirmelerini almaktayız. Bunun yanında yine korona virüs ile mücadele kapsamında gerekli tüm önlemler işletmemizde alınmış durumda. Bizler zaten korona virüs pandemisi öncesinde gerek sosyal mesafe gerek hijyen konularına özen gösteriyorduk. Pandemi ile birlikte bu önlemleri daha da arttırmış durumdayız. Bizim için öncelikli olarak misafirlerimizin memnuniyeti ön plandadır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdüreceğiz” diye konuştular.