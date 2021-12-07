Gana Büyükelçisi Van Büyükşehir Belediyesinin kursiyerleriyle bir araya geldi

Gana Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton ve büyükelçi eşleri, Van Büyükşehir Belediyesi kursiyerleri ile bir araya gelerek dikiş makinesi hediye etti.

Gana Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, Gana Diplomatik Sekteri Nanaıa Yaa Wadee, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisinin eşi Pauline Mulumba Tshidimba, Güney Sudan Büyükelçisinin eşi Amal Elzubeer ile Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisinin eşi Sally Manneh, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi. İlk olarak Akdamar Adası, Urartu Müzesi, Van Kedi Evi ve Van Kalesi’ni ziyaret eden büyükelçi ve büyükelçi eşleri, yemekte Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez ile bir araya geldi.

Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden büyükelçi ve büyükelçi eşleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gitti. Burada Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek tarafından karşılanan büyükelçi ve büyükelçi eşleri, kursları gezerek kadın kursiyerler ile bir araya geldi. El emeği göz nuru ürünleri inceleyen büyükelçi ve beraberindekiler kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kursları çok beğendiğini dile getiren Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton’u güçlü ve maharetli kadınları görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek yapılan ürünlerin çok güzel olduğunu ifade etti.

Büyükelçi ve büyükelçi eşlerini kurslarda misafir etmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek de, hediyelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kursiyerler ise kendilerini ziyarete gelen büyükelçi ve büyükelçi eşlerine el emeği ürünlerden hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.