Funda Arar Van’da sevenleriyle buluşacak

Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Funda Arar’ı Vanlılarla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz konserleri devam ediyor. Temmuz ayı kültür sanat takvimi çerçevesinde sevilen sanatçı Funda Arar da 29 Temmuz’da Kale Atatürk Parkı Meydanında sahne alacak. Saat 20.00’da başlayacak olan konserde ünlü şarkıcı sevenlerine bir birinden güzel şarkılarını seslendirecek.

Ücretsiz konsere herkesin davetli olduğu bildirildi.