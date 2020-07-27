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Fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE FOSSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.
VAN 27.07.2020, 14:55
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Van’ın Özalp ilçesinde fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Fosseptik çukurunda sıkışan başıboş köpek için bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede hayvanı bulunduğu bölgeden kurtardı.
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