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Fırtınanın uçurduğu çatı bir evin üzerine düştü
Van’ın Gürpınar ilçesinde fırtınanın uçurduğu çatı, bir evin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.
VAN 18.01.2021, 14:05
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Van’ın Gürpınar ilçesinde fırtınanın uçurduğu çatı, bir evin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.Bölgede etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçenin Tutmaç Mahallesi’nde Mehmet Güven’e ait ahırın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden söküldü. Söken çatı, fırtınanın etkisiyle Aptulmecit Güven’e ait evin üzerine düştü. Eve büyük zarar veren çatı, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle kaldırılarak güvenli bir yere bırakıldı.
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