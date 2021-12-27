banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hamsi, tezgahları da terk etti
Hamsi, tezgahları da terk etti
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Felçli kalırsın denilen hasta Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu

Boynundaki glomus tümörü nedeniyle felçli kalırsın denilen Kübra Ülger Köse isimli Tekirdağlı hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

VAN 27.12.2021, 14:02
Felçli kalırsın denilen hasta Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu

Boynundaki glomus tümörü nedeniyle felçli kalırsın denilen Kübra Ülger Köse isimli Tekirdağlı hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tekirdağ’da yaşayan Kübra Ülger Köse (29), boynundaki glomus tümörü nedeniyle İstanbul’da birçok hastaneye gitti. Doktorların felç kalırsın demeleri üzerine Lokman Hekim Van Hastanesine gelen Köse, burada yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Kübra Ülger Köse’nin annesinin 10 gün önce kendilerine ulaştığını ve kızının filmlerini gönderdiğini ifade ederek, “Burada filmlerini inceledik. Büyük bir tümörü vardı ve yeri zor bir tümördü. Kafa kaidesine girmek üzere ve şahdamarı tamamen saran bir tümörü vardı. Çıkarması bizim içinde zordu. Daha önce yapmayan birisi için çok zor ve çok riskli bir ameliyattı. Bu şekilde çok fazla tümör yapmamıza rağmen bizi de zorladı ama tümörü kendi geliştirdiğimiz teknikle çıkardık” dedi.

Teknoloji ile birlikte hastaya daha erken müdahale edebildiklerinin altını çizen Dr. Başel, “Eskiden görüntüleme yöntemleri bu kadar gelişmemişti. Şu anda hastamız film çekerken bizler de burada e-nabız üzerinden görebiliyoruz. Elektronik ortamda transfer yapılabiliyor ve o yüzden hastalarla daha kolay iletişime girebiliyoruz. Yani hasta gelmeden biz burada programımızı yaptık. Hasta geldiği günde tetkikleri yapılarak böyle zor bir ameliyatı yaptık. Bunlar riskli ameliyatlar olduğu için insanlar arayış içerisine giriyor. Bu işi çok yapan insanlara ulaşmaları çok önemli. Çünkü glomus tümörü bilindiği gibi bir hekimin hayatında bir kez görebildiği bir tümör. Bir kez yaparsa, o doktor çok şanslı bir doktor oluyor. Biz Allah’a şükür bugüne kadar 200’e yakın bir vaka yaptık. Türkiye’de bu kadar yüksek vaka yapanı duymadım. Bilimsel bir dergide yayınladık. Şu anda vaka sayısı olarak bizim yaptığımız vaka aşağı yukarı dünyada bu kadar büyük bir seri yok. Hastamızın genel durumu iyi bugün taburcu edeceğiz. Hiçbir komplikasyon da gelişmedi. Bizi en çok sevindiren de bu oldu. Ameliyatta felç riski var, ses kısıklığı riski var. Birçok komplikasyon gelişebiliyor. Bu ameliyatta hastalar hiçbir şey olmasını istemiyorlar. Bizde bu anlamda çok dikkat ettik” ifadelerini kullandı.

Tümörün büyük olması nedeniyle İstanbul’daki doktorların kendisini ameliyat edemeyeceklerini söylediğini belirten Kübra Ülger Köse ise “Tümör, dilimi komple sarmıştı ve sinirlere baskı yapıyordu. Sürekli titriyordu. İstanbul’da yapamayacaklarını, felç kalacağımı söylediler. Çok korktum. Hatta küçük kızım var. Onunla vedalaştık o derece. Sonra Halil Hocayı bulduk. Çok iyi geldi. Ameliyatımız iyi geçti. Bugün ameliyatımın ikinci günü ve çok iyiyim. Halil Hoca gibi değerler var olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez” diye konuştu.

Anne Gülsün Süzgün Atabay da, ilk duyduklarında çok korktuklarını belirterek, “İlk duyduğumuzda çok ağır konuştular. Hastayı kaybedebilirsiniz, yüzünde veya ayağında felç olur diye çok korktuk. Korkarak buraya geldik. Ancak korktuğumuz gibi olmadı. Halil Hocaya rastladık. Sağ olsun çok ilgilendi. En iyi doktor neredeyse onu bulmak gerekiyor. Artık doğu batı fark etmiyor” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8