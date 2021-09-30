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Fekiye Teyran ve Arvas’ın yeni mahalle isimleri tescillendi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bulunan Kartal Mahallesi’nin ismi “Fekiye Teyran”, Doğanyayla Mahallesi’nin ismi de “Arvas” olarak değiştirilmesi valilik tarafından uygun görülerek tescillendi.

VAN 30.09.2021, 12:31
Fekiye Teyran ve Arvas’ın yeni mahalle isimleri tescillendi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bulunan Kartal Mahallesi’nin ismi “Fekiye Teyran”, Doğanyayla Mahallesi’nin ismi de “Arvas” olarak değiştirilmesi valilik tarafından uygun görülerek tescillendi.

Bahçesaray ilçesinde iki mahallenin ismi, mahalle sakinlerinin talebi ve ilçe belediyesinin almış olduğu karar üzerine değiştirildi. İsmi değiştirilen ilk mahalle, Kürt edebiyatının önemli şairlerinden Fekiyê Teyran’ın yaşadığı mahalle oldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçisi olan Kartal Mahallesi’ne Fekiye Teyran’ın ismi verildi. İlçede yine tarihsel özelliği olan Doğanyayla Mahallesi’ne de Arvas ismi verildi. 752 yıllık camisi ile tanınan Muhammed Kutup, Seyit Fehim Arvasi ve Abdulhekim Arvasi gibi âlimleri yetiştiren mahalleye halk arasında da bilinen Arvas ismi uygun görüldü.

Her iki mahallenin ismi, 5391 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi gereği valilik makamının 17.09.2021 tarih ve 20081 - 20082 sayılı onayı ile onaylandı.

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