Fatih Çelikel: “Her zaman yanınızdayım”

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkını ziyaret ederek, her zaman destek vereceklerini söyledi.

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Çelikel, Eğitim Parkı Yöneticisi Cesim Yariz tarafından karşılandı. Park hakkında bilgiler veren Yariz, Vanlı çocukları yepyeni bir etkinlik noktasıyla buluşturan bin 850 metrekarelik kapalı ve 12 bin 900 metrekare açık alana sahip olan eğitim parkında; 120 kişilik çok amaçlı salon, yüksek tavanlı geniş oturumlu tasarlanmış kütüphane, 2 tasarım ve beceri atölyesi, bilgi ve teknoloji odası ile 7 etkinlik odasının yanı sıra fiziksel etkinliklere olanak sağlayacak şekilde; futbol, basketbol, tenis kortu ve çok amaçlı spor sahası bulunduğunu söyledi. Çocukların tarım deneyimini yaşayabilecekleri tarım alanının da eğitim parkında bulunduğunu ifade eden Yariz, tasarım süreci boyunca ilgili diğer disiplinlerle birlikte çalışılarak sürdürülebilir bir ‘yeşil’ kampüs elde etme hedefiyle geliştirildiğini kaydetti. Yariz, çocuklara sunulan ek kullanım ve peyzaj alanları, mimari açıdan mekân modelini geliştiren yenilikler olduğunu da sözlerine ekledi.

Eğitim parkını gezerken standartların çok üzerinde olduğunu ifade eden Açıkel, kendisini Avrupa ülkesindeki bir eğitim alanındaymış gibi hissettiğini vurgulayarak, “Van’a yapılan bu yatırımdan dolayı öncelikle Nirun Şahingiray ailesine ve TEGV yönetimine teşekkür ederim. Her konuda ve her zaman yanınızdayız” dedi.