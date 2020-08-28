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Eşyalar kül oldu Kur’an-ı Kerim yanmadı
VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDA EŞYALAR KÜL OLURKEN, SADECE KUR'AN-I KERİM YANMADI
VAN 28.08.2020, 11:04
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Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur’an-ı Kerim yanmadı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, önceki gün Gürpınar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde ikamet eden İhsan Aslan’a ait evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Maddi zararın meydana geldiği yangında eşyalar kullanılmaz hale gelirken, yangın sonrası evde yapılan incelemede küle dönen eşyaların arasında yanmamış halde Kur’an-ı Kerim bulundu. Kenarlarından yanan ve diğer sayfaları yanmayan Kur’an-ı Kerim’i bulan itfaiye erleri şaşkınlığını gizleyemedi.
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