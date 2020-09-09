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Erol Mütercimler hakkında suç duyuru

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN İMAM HATİPLİLERE HAKARETTE BULUNAN EROL MÜTERCİMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI.

VAN 09.09.2020, 18:50
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Erol Mütercimler hakkında suç duyuru

Van’ın Erciş ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından imam hatiplilere hakarette bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu yapıldı.

Eğitim Bir-Sen Erciş İlçe Başkanı Cemal Aslan öncülüğündeki STK temsilcileri, Erciş Adliyesine gelerek Erol Mütercimler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama” fiillerinden suç duyurusunda bulundu. Daha sonra Erciş Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Başkan Cemal Aslan, bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama” fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz.

Katıldığı programda Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun youtube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası; bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları; ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir.

Bugün, çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi imam hatip liseleri olmaktadır. Son yıllarda program çeşitliliğine giden okullarımız öğrenciler için cazibe merkezi olmuştur. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz” dedi.

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