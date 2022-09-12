Ergücü kanyonuna doğa yürüyüşü

Van Gölü Havzasındaki tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmak ve farkındalıklar oluşturmak için Erciş ilçesi sınırları içerisinde Ergücü Kanyonuna 30 kişilik doğasever yürüyüş gerçekleştirdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü Havzasındaki tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmak ve farkındalıklar oluşturmak için pazar günü doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Deliçay suyunun bulunduğu derin bir kanyon olan Ergücü Kanyonunu 30 kişilik doğaseverle gezdi. Kanyonun bölge turizmine kazandırılmasını ifade eden Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Van Gölü Havzasının turizm potansiyeline dikkat çekerek daha keşfedilmeyen birçok yerin olduğunu ve bu yerlerin tanıtılması ile bölgemize ve ülkemize önemli kazanımmalarını olacak. 30 kişilik ekiple 6 saat süren doğa yürüyüşüne kaktı sunan Ergücü Köyünden İsmail Bedir’e ve kıymetli destekler sunan DAKA’ya teşekkür ederiz” dedi.