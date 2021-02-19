Erciş’teki STK’lardan teröre tepki

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesindeki sivil toplum kuruluşları, 13 sivili vahşice Gara’da şehit eden PKK terör örgütüne tepki gösterdi.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara’da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Toplanan grup adına açıklama yapan Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar, Gara bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yakınları ile Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından haince katledilen 13 Türk vatandaşının şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri terörü insanlık suçu olarak değerlendirmekte ve teröre karşı haklı mücadelesinde devletimizin ve milletimizin yanındayız” dedi.