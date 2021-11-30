Erciş’teki oto lastikçilerde 1 Aralık yoğunluğu

VAN (İHA) – Türkiye’de 1 Aralık’ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulama öncesi Van’ın Erciş ilçesindeki oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. 1 Aralık öncesi sürücüler oto lastikçilere akın etti. Yaşanan yoğunluğu atlatmak için fazla mesai yapan lastikçiler, kış lastiğinin kazaların önlenmesinde ve yakıt tüketiminin azaltılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Kış lastiğinin önemini vurgulayan lastik ustası Alperen Gülüm, “1 Aralık’tan itibaren kış lastiği zorunluluğu geliyor. Bizde kış lastiklerinin değişimine başlamış buluyoruz. Araç sahipleri kar yağdığında değiştirmeyi düşünüyorlar, oysa hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kar lastiklerini taktırmaları gerekir. Kar lastikleri kauçuğu ve yapısı gereği farklı olup yola tutunması daha fazladır. Yaz lastikleri soğukta sertleşerek kayar ve kazalara sebebiyet verir. Araç sahiplerine tavsiyemiz, yasak başlamadan ve kar yağmadan araçlarının kış lastiğini değiştirsinler” dedi.