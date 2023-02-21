Erciş’teki muhtarlardan deprem bölgesi 85 bin TL yardım

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesindeki mahalle muhtarları, kendi aralarında topladıkları 85 bin TL’yi deprem bölgesi için bağışladılar.

Tüm mahalle muhtarlarının deprem bölgesi için başlattığı kampanyaya İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da destek verdi. Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, memleketimizin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “85 milyonun bir ve beraber olup, tek yürek haline geldiğini görmenin açıkçası mutluluğunu yaşıyorum. Böyle bir necip milletin evladı olmaktan şahsım adına gurur ve onur duyuyorum. Erciş’in yiğit ve kahraman evlatları 2011 depremini yaşadı. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine tekrar tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Devletimize, milletimize, kederli ailelerine tekrar tekrar metanet diliyorum. Allah devletimizi, milletimizi muhafaza etsin inşallah. Gün birlik olma, gün kardeş olma, gün beraber olma günüdür. Geçen hafta evlatlarımızın kumbaralarındaki paralarını verecek kadar büyük asil bir milletin evladı olduğumuzu gördük” dedi.

Erciş Sabanbüken Mahalle Muhtarı ve Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yaşar ise muhtarlar olarak bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Depremzede kardeşlerimiz için bir araya geldik. Muhtarlar arasında 85 bin TL topladık. Bu yardımı deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırmak istedik” ifadelerini kullandı.

Kampanya sonunda toplanan 85 bin TL AFAD hesaplarına aktarıldı.