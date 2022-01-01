Erciş’te yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Van’ın Erciş ilçesinde 2022’nin ilk bebeği saat 00.00’da dünyaya geldi.

Erciş ilçesinde 2022 yılının ilk bebeği olan Mustafa ve Müzeyyen Akay çiftinin 4’üncü çocuğu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde saat 00.00’da 2 kilo 800 gram ağırlığında sezaryenle dünyaya geldi. Akay çifti bebeğe Alin Huma adını verdi.

Hastane personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Mehmetbeyoğlu da, gün içinde doğan bebeklerin ailelerine hediye takdim ederken 00.00 doğan Alin Hüma’ya ise çeyrek taktı.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Serpil Akyüz, yeni yılın ilk dakikalarında Alin Huma’nın dünyaya geldiğini belirterek, “Kızımıza uzun, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Müzeyyen Hanımı da tebrik ediyorum” dedi.