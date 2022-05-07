Erciş’te ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulaması

Van’ın Erciş ilçesinde ‘7-13 Mayıs Trafik Haftası’ nedeniyle düzenlenen etkinlikte sürücüler emniyet kemeri ve yaya geçidi hakkında uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ana temalı yeni bir kampanyayı ülke genelinde başlattı. Kaymakamlık önündeki yaya geçidinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla başlatılan bilgilendirme kampanyasına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma komutanı Yarbay Mehmet Demir, ilçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, emniyet ve jandarma personeli katıldı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak karayolu trafik haftası ve karayolu trafik güvenliği günü ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulamasında Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Jandarma komutanı Yarbay Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Süleyman Trak yaya geçidine çizgi boyaması yaparak, sürücülerle sohbet edip broşür dağıttılar.

Daha sonra yaya geçidinden geçerek yayalarla sohbet edip broşür dağıttılar.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarının önlenmesi için uzun süredir çeşitli projeler yürüttüğünü ifade ederek, "Bunun sonuçlarını da tüm Türkiye’de görüyoruz. En son bilindiği üzere bayramdaki trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 61 oranında azılmıştır. Alınan tedbirler meyvesini veriyor. O tedbirlerden bir tanesi de yaya geçitleridir. Yaya geçitlerinde öncelik yayalarındır. Araçlar buna uyacak, yayalara yönelik kazalarda önlenmiş olacaktır" dedi.