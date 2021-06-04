Erciş’te yarım asırlık anlaşmazlık son buldu

Toplumsal barış konusundaki ikna ve girişimleriyle ön plana çıkan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaklaşık yarım asırdır devam eden arazi anlaşmazlığını bitirdi.

Erciş ilçesinde Kızılören, Pay ve Yankıtepe mahalleleri arasında bulunan mera arazilerinin kullanım konusundaki 42 yıllık sorunu çözüldü. Barış töreninde konuşan Milletvekili Arvas, bir arada yaşamak için saygı, sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Toplumsal huzur ve istikrar için sosyal barış sağlanmalıdır. Yaşadığımız şehirde veya mahallede bir hakkı kendimiz için düşünüp, başkasını bundan yoksun kılmak insanlık adına işlenmiş bir cürümdür. Müslüman kendi için istediğini arkadaşı, komşusu içinde istemelidir. Aramızda anlaşmazlıklar, kırgınlıklar olabilir ancak birbirine gönüllerini, kalplerini kapamış bir toplumda huzurdan söz etmek imkânsız olur. Bu nedenle aramızdaki bütün ihtilafları büyütmeden, İslami gaye ve gayret içinde çözmemiz gerekiyor. İhtilafı, tefrikaya dönüştürmeden engel olmak ve uzlaştırmak toplumsal bir vazifedir. Bizde bugün milletvekili, kaymakam, askeri erkan, emniyet, muhtarlarımız ve kanaat önderleriyle bu sorumluluğumuz gereği buradayız. Ayrılık ve gayrılık karşısında hepimizi koruyacak yegâne rehber İslam’dır. Çünkü biliyoruz ki iyilik aklen ve şer’an iyi ve faydalı olandır. Kötülük ise faydasız ve zararlı olandır. Bu yüzden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran Cenab-ı Allah, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmek istemiştir. Bu buyruğa riayet eden taraflara, bu barışa vesile olan, katkı sağlayan herkese ve aramızda bulunarak bugüne şahitlik eden haziruna teşekkür ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun” dedi.