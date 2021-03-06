Erciş’te vatandaşlar sahile koştu

Van’ın Erciş ilçesinde vatandaşlar kısıtlamanın kaldırılması ile sahile akın etti.

Erciş ilçesinde kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte insanlar sahillere piknik yerlerine koştu. Uzun bir aradan sonra tatil gününü ve havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahillere ve piknik yapabileceklere yerlere giderek ve sosyal mesafeyi koruyarak hem tatilin hem de güzel havanın keyfini çıkardı.

Polis ekipleri ise sahilde ve piknik yerlerinde vatandaşları sosyal mesafe maske ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Erciş kaymakamı ve belediye başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da ilçe genelinde kahve ve lokantalarda denetimlerde bulundu.