Erciş’te uçurtma şenliği

Erciş Deniz Feneri Konser Alanında ‘Çocuklar Doyasıya Eğlensin’ sloganıyla düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar için birkaç oyun parkuru da kuruldu. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte, Erciş Belediyesi tarafından patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramı da yapıldı. Erciş Belediyesi yetkilileri tarafından dağıtılan uçurtmaları alan çocuklar, büyük bir keyifle uçurtmaya çalıştı.

Etkinlikle ilgili konuşan çocuklar ve aileleri, çok güzel bir program olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, çocuklar ve aileleri katıldı.