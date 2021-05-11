Erciş’te okul ve pansiyon yatırımları devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Van’ın Erciş ilçesinde yatırımları gerçekleştirilen toplamda 64 derslikli 3 yeni okul ile 200 kişilik pansiyonun inşa çalışmalarına başlandı.

Daha önce Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu ve Erciş Rehberlik Araştırma Merkezinin eski ve yetersiz olduğu gerekçesiyle yıkımı yapılmıştı. Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu alanına 24 derslikli yeni modern bir okul ile 200 kişilik pansiyon yapılırken, eski rehberlik araştırma merkezinin bulunduğu alana ise 24 derslikli yeni okul yapılıyor. Bu yatırımların yanı sıra Yukarı Işıklı Mahallesi’nde bulunan Gazi İlk ve Ortaokulunun derslik ihtiyacı da mevcutta bulunan binaya ek olarak yapılacak 16 derslik ile giderilecek.

İnşa çalışmalarına başlanılan yatırımları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın modern ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için ilçemize yeni eğitim yatırımları yapılıyor. Yatırımların 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu yatırımların Erciş’imize kazandırılmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi olmak üzere Van Valimiz M. Emin Bilmez’e, AK Parti Van milletvekillerimize ve siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine Ercişli hemşehrilerim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Eğitim yatırımları her şeyin en güzeline layık olan Ercişli hemşehrilerime hayırlı olsun” dedi.