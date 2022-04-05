Erciş’te öğrencilerden otizme dikkat çeken etkinlik

Van’ın Erciş ilçesinde öğrenciler, otizmli bireylerin toplumda yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gül Bahçesi Anaokulu iş birliği ile otizmli bireylerin toplumda yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, öğrencilerle birlikte balon uçurarak ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Öğrenciler, yürüyüşte sloganlar atarak otizme dikkat çekti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, otizmli bireylerin toplum içerisinde yaşamış olduğu sorunları ön plana çıkarabilmek ve onların toplum içerisinde var olduğunu göstermek anlamında çok kıymetli bir etkinlik yaptıklarını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 14 sınıfta 81 otizmli öğrencinin bulunduğunu kaydeden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Bu etkinlikte onlarla balonlar uçurduk. Çok mutlu oldum. Çocuklarımızın toplumsal hayatta var olduklarını, hayatın her anlamında onlarla yaşanılabilecek çok şeyin olduğunu göstermek amacıyla bu çok kıymetli bir çalışmaydı. Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle bir etkinlikte bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen bütün yönetici arkadaşlarıma, öğretmenlerime, evlatlarıma, yönetici arkadaşlarıma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.