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Erciş’te metruk binaların yıkımına devam ediliyor
Van’ın Erciş ilçesinde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.
VAN 27.12.2020, 16:47
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Van’ın Erciş ilçesinde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği hafta sonunda Erciş’te, risk oluşturan metruk binaların yıkımına da devam ediliyor. Bina sahiplerinin Erciş Belediyesi’ne müracaatları doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından binalar kontrollü bir şekilde yakılarak ortadan kaldırılıyor. Rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalarla, can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıların kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilirken şehirdeki görüntü kirliliği de ortadan kaldırılıyor. 2019 yılında başlanan çalışmalar ile şu ana kadar 190 metruk binanın yıkımı gerçekleştirilirken 2021 yılında da çalışmaların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
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