Erciş’te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı

Van’ın Erciş ilçesinde endoskopi ve laparoskopi cihazlarla miyom, rahim alınması ve kist ameliyatlarına başlandı.

Açıklamalarda bulunan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Kemal Köksal, hastaneye kazandırılan endoskopi ve laparoskopi cihazlar sayesinde kapalı ameliyat yapmaya başladıklarını belirterek, “Artık hastanın karnına tek delikten girerek veya en fazla iki yardımcı delikle beraber jinekolojik ameliyatlarımızı, miyom alınması, rahim alınması ve kist ameliyatlarımızı daha konforlu şekilde yapmaya başladık. Önceden ameliyatlarımızı açık şekilde yapıyorduk, artık kapalı ameliyatlarımızı yapabileceğiz. Hastanemize almış olduğumuz laparoskopi cihazımızla ilk olarak kapalı rahim alınması ameliyatımızı gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı taburcu ettik. Bundan sonra kapalı ameliyat olmak isteyen hastalarımız masraf edip çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. Korona virüs döneminde hastalarımızı merkezi yerlere yollamak zorunda kalıyorduk. Bu endoskopi ve laparoskopi cihazlarımızla birlikte artık hastalarımızı çevre illere göndermeden karınlarından tek bir delikle kamara yardımıyla ameliyatlarını hem hızlı hem de az iz bırakarak konforlu şekilde yapıyoruz. Ameliyat olacaklar böylelikle hastanede uzun süreli yatış yapmayacaklar” dedi.