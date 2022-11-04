Erciş’te kütüphane ve anasınıfı açılışı

Köy Okulları Yardımlaşma Projesi gönüllüleri tarafından Van’ın Erciş ilçesinde kurulan kütüphane ve anasınıfının açılışı yapıldı.

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’ndeki Ulupamir Şehit Turatbeg Gürocak İlk ve Ortaokulunda dizaynı tamamlanan kütüphane ve anasınıfı için tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler bir gösteri yaparken, Kırgız müzik aleti ustası Azamat Bey ise mini bir konser verdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra askerler tarafından öğrencilere kek ikramı yapılırken, gönüllüler de öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Açıklamalarda bulunan Geleceğimiz Gün Işığı Eğitim ve Oyun Odası Kurucusu Sevilay Akbaş, çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu köy benim için çok özel ve siz benim için çok özelsiniz. Üç ekip gece gündüz sizler için çalıştık, güzel şeyler yaptık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Köy Okulları Yardımlaşma Projesi Kurucusu Ali Yavuzer ise gönüllülerle birlikte çocukların kalbine dokunmak için yola çıktıklarını belirterek, “Ulupamir şehitlerimiz adına çocuklarımıza hediye bırakacağımız kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. İnşa edilen bir kütüphane, bir hayat olduğunu biliyor ve bu vesile ile çocuklarımızın bu hayatta çevirdikleri her sayfa ile hayal dünyasının gelişmesini, hayata umut dolu gözlerle bakmasını, kitaplardan aldığı bilgiyi kavramasını, analiz edip sentez düzeyinde düşüncelerle kendini geliştirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.