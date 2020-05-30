Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı

VAN’IN ERCİŞ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NURİ MEHMETBEYOĞLU, BELEDİYENİN DAHA ÖNCE START VERDİĞİ VE YAPIMI TAMAMLANAN YOL VE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı

VAN’IN ERCİŞ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NURİ MEHMETBEYOĞLU, BELEDİYENİN DAHA ÖNCE START VERDİĞİ VE YAPIMI TAMAMLANAN YOL VE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:41
4 Okunma
Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyenin daha önce start verdiği ve yapımı tamamlanan yol ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Erciş Belediyesi, start verdiği yol ve kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı. Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalar yapıyor. Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor. Bu kapsamda ilçe merkez mahallelerinden olan Gölağzı Mahallesinde yoğun bir tempoyla çalışan Erciş Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalleyi modern bir görüntüye kavuşturarak yaklaşık 13 bin metrekare alan üzerinde yol yapım çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu. Birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yolların yapım ve onarım çalışmaları devam ederken, eşzamanlı olarak da diğer mahallelerde yol yapım, asfalt yama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. İlçe genelinde sürdürülen yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hakkında bilgi veren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Eşzamanlı olarak ilçemizin genelinde başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gölağzı Mahallemizde kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de aynı tempoda yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilçemiz genelinde yayılmış olan çalışmalarımız öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tedavisi tamamlanan Sincap tekrar özgür
Tedavisi tamamlanan Sincap tekrar özgür
Bahçesaray’da Karasabanlar halen revaçta
Bahçesaray’da Karasabanlar halen revaçta
OLEYİS Van il temsilciliğine atama
OLEYİS Van il temsilciliğine atama
Van AVM açılış öncesi Vali Yardımcısı Yılmaz tarafından denetlendi
Van AVM açılış öncesi Vali Yardımcısı Yılmaz tarafından denetlendi
Küçük Akbaba tedavi altına alındı
Küçük Akbaba tedavi altına alındı
Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı
Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı
Van YYÜ teknik alt yapısını tüm öğrencilere açtı
Van YYÜ teknik alt yapısını tüm öğrencilere açtı
Erciş’te cuma namazı kılındı
Erciş’te cuma namazı kılındı
Başkan Ensari, ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliğine katılan Ecrin’i ödüllendirdi
Başkan Ensari, ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliğine katılan Ecrin’i ödüllendirdi
Mesire alanında cuma namazı
Mesire alanında cuma namazı
Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek
Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek
Van’da alternatif yol çalışması
Van’da alternatif yol çalışması
Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret
Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret
Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı
Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı
Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker
Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker
Çaldıran Belediyesinden evde kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere kitap
Çaldıran Belediyesinden evde kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere kitap
Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu
Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu
Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı
Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim