Erciş’te kar temizleme çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok noktasında kar temizleme çalışması yürütüyor.

İlçede etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çaba gösteren belediye ekipleri, ilçedeki birçok noktada çalışma yürütüyor.