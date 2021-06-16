Erciş’te kamu personellerine afet eğitimi

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesindeki kamu personellerine afet eğitimi verildi.

Erciş Kaymakamlığı Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen eğitime katılan Van Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Metin Taş, farklı kurumlarda görev yapan personelleri acil durumlara hazırladıklarını belirtti. Eğitimlerin kamu kurumlarında çalışan personellere verildiğini ifade eden Taş, “Nüfusu 50 bini geçen ilçelerimizden biri olan Erciş ilçesinde İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi oluşturulmuş. Bu merkezde görev yapacak personele eğitim vermek için bugün burada bulunuyoruz. Bu eğitimi verdik. Yararlı olduğuna eminim. Bundan sonra ilçe yönetimi ile il yönetimi koordine içinde çalışacağız. İlçemize, ilimize afetsiz günler diliyorum” dedi.