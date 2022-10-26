Erciş’te kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık programı düzenlendi

Van’ın Erciş ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık programı düzenlendi

Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık programında 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimi çalışmaları çerçevesinde Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla etkinlik yapıldı. Erciş 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası Kaymakam ve beraberindeki heyetle birlikte işyerlerine ve vatandaşlara kadına el kalkamaz broşür ve el ilanı dağıtıldı birçok iş yerinin canlarına ise kadına el kalkamaz yazıları asıldı.