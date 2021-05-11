Erciş’te İsrail zulmüne konvoylu tepki

Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen konvoyla İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırıları protesto edildi.

Düzenlenen konvoy sonrası kaymakamlık binası önünde bir araya gelen grup, Filistin’teki İsrail zulmünü kınadı. Grup adına basın açıklaması yapan Cemal Aslan, "Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez. Filistin, saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mescid-i Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukuk sistemi, zulüm ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Biz bugün burada kardeşlerimize destek vermek, teröre karşı direnerek insan olmanın onurunu kurtarmak ve imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Tam da bu yüzden herkes sussa da Filistin’de, Kudüs’te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Orada, insanlığın haremine yapılan saldırılara karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız. Çünkü Mescid-i Aksa barış dini İslam’ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların değeridir" dedi.