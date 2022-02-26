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Erciş’te gençlere cami ve namazla diriliş konferansı

Van’ın Erciş ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Gençliğe Değer” projesi kapsamında ‘Cami ve Namazla Diriliş’ konulu konferansı verildi.

VAN 26.02.2022, 18:44
Erciş’te gençlere cami ve namazla diriliş konferansı

Van’ın Erciş ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Gençliğe Değer” projesi kapsamında ‘Cami ve Namazla Diriliş’ konulu konferansı verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve gençlerin önündeki engellerin aşılmasına destek olmak amacıyla başlattığı “Gençliğe Değer” projesi kapsamında Erciş İlçe Müftülüğü tarafından gençlere yönelik çalışmalar başlatıldı. "Gençliğe Değer” projesi kapsamında Erciş Lütfü Güvenir Ortaokulunda “Değerler Eğitimi Gençliğe Değer Projesi” kapsamında ‘Cami ve Namazla Diriliş’ konulu konferansı düzenlendi. Konferansta bir konuşma yapan Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora, “Gençler hakikate ulaşmak için hiç kimsenin bayisi olmayınız. Kendiniz olunuz. Doğruyu Herkesten istifade ediniz ama kendinizi hayatınızı hakikatinizi şahıslar üzerine bina etmeyiniz. Hakikatinizi şahıslara göre tanımlamayınız. Şahısları hakikate göre tarif ediniz” dedi.

İmam Hatip Demir ise konuşmasında, “ Sizler namazı ne kadar önemserseniz Allah’ın da sizleri o kadar önemsediğini unutmayınız. Allah katındaki değerinizi merak ediyorsanız, namazınıza bir bakınız. Siz namazı ne kadar çok seviyorsanız Allah’ta sizi o kadar çok seviyor. Gençler! Hayatınızda üç boşluğa yer vermeyin. Vakit boşluğu, zihin boşluğu ve kalp boşluğu. Vaktinizi iyilikle, zihninizi ilim ve hikmetle, kalbinizi ise iman, sevgi ve muhabbetle doldurun” ifadelerini kullandı.

Program dua ve temennilere son buldu.

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