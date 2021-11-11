Erciş’te fidan dikimi

Van’ın Erciş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı tarafından Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı’na, Erciş Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından da Erciş Balık Bendi mesire alanına "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Burada konuşan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, “Geleceğe nefes olacak, yeni kuşaklara daha yaşanabilir bir memleket bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölgeye yaklaşık 4 bin fidan dikimi yaptık. İlçemiz yeşil Erciş olarak bilinmekte ve bizde yeşilin ve mavinin şehri olan ilçemizde yeşil renklerin artması için çabalar sarf etmekteyiz” dedi.

Fidan dikimine 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.