Erciş’te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

VAN (İHA) – Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, zabıta ekipleriyle marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Erciş’te, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketlerde denetimlerine devam eden ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Ekipler ile denetime katılan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 81 ilimizde vatandaşlarımızın gıdaya erişiminin sağlanması, oluşabilecek stoklamaya karşı arkadaşlarımızla beraber denetimlerimize başladık. Bütün sektörlerde, serbest piyasa ekonomisi içerisinde denetimler yaptık. Her sektörün olması gereken stok miktarını dikkate alarak hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın korunması bizim için çok önemlidir. Bizim en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz Erciş Belediyesi olarak insanlarımızın mutluluğunu sağlayabilmek, gıdaya erişimini sağlayabilmek ve bunu ucuz fiyatla sağlanmasını hedefliyoruz. Şu anda bir marketteyiz. Arkadaşlarımızla fiyat, kasa ve depo denetimi yaptı. Bir olumsuzluk görmedik. Bu denetimlerin yapılmasında emeği geçen bütün zabıta personeline ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.