Erciş’te Evrensel Hafızlar Derneğinin açtığı gençlik kitap kahvesi gençlerden ilgi görüyor

Van’ın Erciş ilçesinde, “Kitap okumak sizden, çay ve kahve ikramı bizden“ sloganıyla açılan gençlik kitap kahvesi, hijyenik bir ortam içerisinde hizmet etmeye devam ediyor.

Evrensel Hafızlar Derneği bünyesinde açılan Erciş gençlik kitap kahvesi, gençlere hizmet etmeye devam ediyor. Modern yapısı, ferah ve hijyenik bir ortam olarak “Kitap okumak sizden, çay ve kahve ikramı bizden“ sloganıyla, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilen gençlik kitap kahvesi, gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Yetkililer, gençlere hizmet için bu yeri tahsis eden ve destekte bulunan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu’na ve bu hizmetin oluşumuna sebep olan Erciş Gençlik Merkezi Müdürümüz ve Evrensel Hafızlar Derneği teşkilat Başkanı Mehmet Arif Taşdemir’e gençler adına çok teşekkür ettiler.