Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_jc34hep9pl4l5hcr5h69os2ak1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ekovitri/public_html/index.php:9) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9
Erciş’te ev yangını

banner611

banner610

Son Dakika

Erciş’te ev yangını

Van’ın Erciş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

VAN 09.03.2023, 15:26
Erciş’te ev yangını

Van’ın Erciş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hacıkaş Mahallesi’nde meydana geldi. Hamide Sevinç isimli kadına ait ede bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner612

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_jc34hep9pl4l5hcr5h69os2ak1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0