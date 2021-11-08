Erciş’te elektrik hatları yer altına alınıyor

VAN (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan elektrik hatları yer altına alınıyor.

Erciş Belediyesi ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında yapılan protokolle, şehir merkezinde bulunan cadde ve sokaklardaki elektrik hatlarının yer altına alınması için çalışma başlatılmıştı. Erciş’te görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve enerji arzını daha güvenli hale getirmek amacıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda elektrik hatları yer altına alınmaya devam ediyor.

Hatların yer altına alındığı bölgelerde ise belediye ekipleri tarafından asfaltlama çalışması yapılıyor.