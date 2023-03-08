Erciş’te depremzede kadınlar için ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

Van’ın Erciş ilçesindeki kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri depremzede kadınlara ikram ettiler.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen organizasyonda, depremzede kadınlara kek, pasta, kısır ve benzeri yiyecekler ikram edildi. Programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nu eşi Gülay Mehmetbeyoğlu da depremzede kadınlarla yakında ilgilenerek günlerini kutladı.

Açıklamalarda bulunan Erciş Gençlik Merkezi Müdiresi Pınar Gülen, depremzede kadınlar için bir etkinlik yaptıklarını belirterek, “Kurs hocalarımız ve öğrencilerimizle beraber ikramlarda bulunduk. Burada ev hanımlarımızın yapmış oldukları yemeklerle sunumumuzu yaptık. Buradan bütün gençlik merkezi ailesine ve katkı sunan bütün hanımlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız depremzede ailelerimize moral ve motivasyon vermekti. Bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.