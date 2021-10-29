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Erciş’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

VAN 29.10.2021, 17:03
Erciş’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, 12 Dev Adam Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Mehmetbeyoğlu, “Bugün cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı günde başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Üzerinde bulunduğumuz kadim toprak Erciş coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca akımlara maruz kalmış pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış nice savaşlara ve zaferlere tanıklık etmiştir. Urartular, Karakoyunlular gibi büyük medeniyetlerin varlık mücadelesine şahit olan Erciş, Karakoyunlular Devletine de başkentlik yapmıştır. Milletçe bu güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik ve bütünlüğümüze, huzurumuza, barışımıza ve kardeşliğimize sahip çıkmaya, cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmaya mecburuz ve devam edeceğiz. Bize düşen, en kıymetli mirasımız ve vazgeçilmez değerimiz olan cumhuriyeti korumak ve yaşatmaktır" dedi

Program, şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından geçit töreniyle son buldu.

Programa Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tahsin Ertuğrul Kirik, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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