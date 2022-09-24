Erciş’te çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday arpa tohumu desteği yapıldı

VAN (İHA) – Van’da yürütülen proje çerçevesinde 2 bin 555 çiftçiye yüzde 75 hibeli toplam 2 bin 750 ton buğday ve arpa tohumu desteği yapılıyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen "Van Buğday Ambarı Oluyor" ile "Van Arpa Üretiyor" projeleri ile 2 bin 555 çiftçiye 2 bin 750 ton buğday ve arpa tohumunun dağıtımı yapılıyor. Van il ve ilçelerinde uygulanan projeler çerçevesinde 2400 Sayılı Van Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla temin edilen sertifikalı tohumlar, bin 987 çiftçiye bin 953 ton buğday tohumu ve 568 çiftçiye 797 ton arpa tohumu olmak üzere toplam 2 bin 555 çiftçiye 2 bin 750 ton tohum olarak dağıtımı yapılıyor. Toplam bütçesi 38 milyon TL olan ve yüzde 75’i hibeli olarak dağıtımı yapılan tohumların ekimi ise 137 bin 500 dekar alanda yapılacak. Buğday ve arpaların ekimi neticesinde 2023 hasat sezonunda 41 bin tonun üzerinde verim ve 287 milyon TL gelir getirmesi bekleniyor.

Erciş ilçesinde yapılan tohum dağıtımını Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende Erciş ilçesinde müracaat eden 155 çiftçiye toplam 265 ton tohumun dağıtımı yapıldı. Tohum dağıtımında konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Erciş İlçe Tarım Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Valimizin riyasetinde ‘Van Buğday Ambarı’ projesi çerçevesinde Erciş ilçemizde 35 mahallemizde müracaat eden 115 den fazla üreticimize yaklaşık 216 ton buğday tohumu dağıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu dağıtılan tohumlarla birlikte yaklaşık 11000 dekarlık bir sahada tarımda buğdayı bir araya getireceğiz ve gelişen büyüyen üreten Türkiye’ye büyük katkı sağlayacağız. Yine Valimizin riyasetinde başlatılan ‘Van Arpa Üretiyor’ projesi çerçevesinde Erciş’te 18 mahallemizde yaklaşık 40 civarın müracaat eden vatandaşlarımıza toplamda dağıtılan tohumlar 50 tona yaklaştı. Buda şu anlama geliyor yaklaşık 2 bin 500 dekarlık sahada arpa üretimi yapacağız. Buğdaydan arpaya arpadan meyveciliğe kadar Valimizin talimatları doğrultusunda Erciş’te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arkadaşlarımız çalışmalara başladılar. Şuana kadar yaklaşık 87 den fazla vatandaşımızın müracaatını aldık. Binden fazla meyve fidanını talebini aldık ve almaya devam ediyoruz. Biz bundan sonraki süreçte de Erciş’imiz ismine yakışır yakışır bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerin getirilmesinde şehrimize büyük katkılar sunan Valimiz Ozan Balcı’ya, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.