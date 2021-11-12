Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Erciş’te “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulaması
İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulaması kapsamında Van’ın Erciş ilçesinde denetim yapıldı.
VAN 12.11.2021, 17:56
İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulaması kapsamında Van’ın Erciş ilçesinde denetim yapıldı.
Vanyolu Caddesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı karşısında yapılan denetime Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ile trafik polisleri katıldı. Uygulamada araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemi hatırlatıldı. Trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azalttığı bildirilerek, konuyla ilgili broşür ve maske verildi.