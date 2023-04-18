Erciş’te bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki mezarlıklarda genel temizlik çalışması yaptı.

Erciş Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların ahirete intikal eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için ilçedeki mezarlıklarda geniş çaplı temizlik çalışması yapıyor. Kabir ziyaretlerinde, mezarlıklarda temiz görünüm, yeşil alan ve daha rahat bir ortam oluşturulması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı arifesine kadar mezarların dip temizliği, ot biçme, genel mezarlık temizliği ve ilaçlama çalışmaları devam ederken, vatandaşların mezar sulaması için de muslukların bulunmadığı alanlara da su şebekesi bağlantısı kuracak.