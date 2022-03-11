Erciş’te akademisyenler yöneticilerle buluştu

Van’ın Erciş ilçesinde akademisyenler, okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Kaymakamlığın konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, kaymakamlık ve belediye desteğiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde akademisyenlerle öğretmenlerin buluşmasını çok önemsediklerini söyledi. Alhan, “Üniversite ile milli eğitim çalışanlarının buluşmasını önemsiyoruz. Özellikle hocalarımıza geldiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Katılım sağlayan kıymetli öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Akademisyenlerden Doç. Dr. Hayati Çavuş, ‘Z kuşağı ne ister?’ konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuş, “Z kuşağı ne ister ya da niye bir kuşak çatışması yaşıyoruz. Bir kuşağı anlamak aslında bir dönemi anlamaktır. Bizde büyüklerimizle zaman zaman çatışmalar yaşadık. ‘Kimse beni anlamıyor’ diye. Hele ergenli zamanlarında, ‘annem beni anlamıyor, babam beni dinlemiyor’ deriz. Evet haklı olan yanlarımız vardı. Şimdide çocuklarımız aynı şeyi bizim için söylüyor. Bizim problemlerimiz ya da yaşadığımız durum aslında çok sıkıntılı bir durum. Karşımızda bir teknoloji kuşağı var. Gerçekten açıklama istiyorlar, problem çözmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Muhammet Cevat Yıldırım ise iletişim üzerine açıklamalarda bulunarak, “Bugün ki konumuz iletişim ve bana göre iletişim hem eğitim için hem yönetim için başta gelmesi gereken kelimedir. Aslında tılsım iletişimdedir. Siz bir topluma gittiğinizde ilk tepkiniz çok önemlidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle program son buldu.