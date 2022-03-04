Erciş’te akademisyen ve yöneticiler öğrencilerle buluştu

Van’ın Erciş ilçesinde akademisyen, yönetici ve öğretmenlerin öğrencilerle buluştuğu program düzenlendi.

Kaymakamlığın konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, yaşadığımız çağın hızla gelişmekte ve değişmekte olduğunu belirterek, “Bununla birlikte meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmemiz ancak yaşam boyu mesleki eğitimle mümkün olabilir. Kendisini yetiştiremeyen ve geliştiremeyen bir öğretmenin öğrencilerini geleceğe hazırlaması mümkün değildir. Çağın yeniliklerini iyi idrak eden öğrenciler yetiştirmek için mücadele ediyoruz. İyi yetişmeyen bir öğretmen, öğrencilerin geleceğine dokunamayacak. Yenilikçi bir bakış açısıyla öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak istiyoruz” dedi.

Akademisyenlerden Dr. Şehnaz Nigar Çelik ‘Erasmus’ projeleri hakkında bilgi paylaşırken, Doç. Dr. Ahmet Yayla ise ‘Öğretmenlik Meslek Etiği’ ile alakalı bilgiler paylaştı.

Programa, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan da katıldı.