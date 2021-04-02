Erciş’te ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği

Van’ın Erciş ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Erciş Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda başladı. Burada bir araya getirilen otizmli çocuklar, öğretmenleriyle birlikte Erciş Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü. Kaymakamlık önünde gökyüzüne balonları bırakan çocuklar, otizme dikkat çekti. Daha sonra ilçedeki çeşitli okullarda eğitim gören otizmli çocuklar tarafından hazırlanan resim sergisi ve etkinliklerin sunumu yapıldı.

Etkinliklere Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir ile MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, ilçedeki kurum amirleri, otizmli çocuklar ile çocukların öğretmenleri ve aileleri katıldı.