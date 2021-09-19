Erciş’te 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi

Van’ın Erciş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erciş Muharip Gaziler Derneği Başkanı M. Hanifi Yavuz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Yavuz, “Canlarını feda ederek aziz topraklarımızı vatan olarak bizlere hediye eden mukaddes şehitlerimizi gözü yaşlı gönülleri yaşlı şehit anaları şehit babaları ve şehit çocukları istiklal savaşımızın yiğit evlatları torunları gazi çocukları insanlık uğuruna birleşmiş milletler saflarında Kore’de destanlar yazan şanlı Kore gazileri. Kıbrıs’ı Kıbrıs yaparak aziz soydaşlarımızı kurtaran ve onlara bir Cumhuriyet hediye eden Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri. Ben bir gazi olarak sizlere hitap etmenin onurunu 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmasının coşkusunu yaşıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakamlık Protokol Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. İlçedeki tüm gazilere ve şehit ailelerine burada hediye takdiminin ardından "19 Eylül Gazileri Anma Günü" programı sona erdi.

Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçemizdeki kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile askeri erkan katıldı.