Erciş’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa Atakan Çelik Kültür Merkezinde devam edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” günü ile ilgili mesajının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. 108. Topçu Alay Komutanlığından Yüzbaşı Osman Yiğit Yücedağ tarafından da bir konuşma yapılmasının ardından Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Çanakkale" konulu tiyatro etkinliklerin sunumu gerçekleştirildi. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tahsin Ertuğrul Kirik, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, şehit ve gazi aileleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.