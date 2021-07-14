Erciş’te ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi

Van’ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen serginin açılışını yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, cumhuriyetin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir merhale olan 15 Temmuz gecesinin kahramanlarının anısına fotoğraf sergisini düzenlediklerini söyledi. Mehmetbeyoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam ise "15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi ülkemizin, aynı zamanda halkımızın demokrasiye, ülkesine canı pahasına sahip çıktığı çok önemli bir gündür. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü münasebetiyle vatan ve millet uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler temenni ederim. 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu da, vatan evlatlarının 15 Temmuz’da canı pahasına vatanına, bayrağına sahip çıktığını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.