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Ercişli öğrenciler Avrupa’da staj yaptı
VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa’da staj yaptı.
VAN 02.11.2022, 12:45
VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa’da staj yaptı.
Pandemi boyunca dezenfektan yapımı ile adından bahsettiren Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Mesleklerine İnci Değeri Katıyor’ projesiyle Erasmus bünyesinde Avrupa’da staj yaptı. İspanya ve Çekya’da 20 öğrencinin staj yaptığını ifade eden Okul Müdürü Veysel Sağlam, “Amacımız, öğrencilerimizin dünya standartlarında eğim almasını sağlamaktır” dedi.