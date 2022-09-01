Ercişli muhtarın 15 yıllık hayali gerçek oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Evbeyli Mahallesi’nde yıllardır yaylalarına ulaşımda güçlük yaşayan çiftçilerin sesine kulak verdi. Yapılan çalışma ile 1,5 saatlik yayla yolu 10 dakikaya düşürülürken, 15 yıllık hayali gerçekleşen mahalle muhtarı ise yaylaya minibüsüyle ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Van’da kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, çiftçilerin daha fazla verim alması için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu çerçevede Erciş ilçesine 140 kilometre uzaklıkta bulunan Mağara ve Evbeyli mahallelerinin yayla yollarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Daha önce Dövenci Mahallesi’nden 1,5 saatlik zorlu yolculuğun ardından ulaşılan yayla için 5.5 kilometrelik yeni yol yapıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği hummalı çalışma sonucu tamamlanan yeni yol, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

“Artık minibüslerle yaylamıza ulaşıyoruz”

Daha önce yaylaya ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını anlatan Evbeyli Mahalle Muhtarı Zeki Karadeniz, “Muhtarlığım süresince tek hayalim bu yoldu. Gece gündüz bu yolun açıldığını, rahat bir şekilde yaylaya ulaşmanın hayalini kuruyordum. Çok zorluk yaşıyorduk. Geçmiş tarihte 13 yaşında bir kardeşimiz bu yayla yolunda at sırtından düşerek maalesef hayatını kaybetti. Şimdi yeni yolla artık minibüsümüzle yaylaya ulaşıyoruz. Emeği geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.

Yolun yapılan çalışmalarla konforlu bir hale getirildiğini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, yolun bölge hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Yapılan çalışmaların tamamlandığını ifade eden Altun, “Önceki yol maalesef ölümlü, ciddi yaralanmalı kazalara sebebiyet vermişti. Biz bu çalışma ile yaklaşık 1,5 saatlik ulaşımı 10 dakikaya kadar düşürdük. Bölgede 30 bin civarında hayvan var. Ciddi bir hayvancılığın yanı sıra buradaki arazileri de tarıma kazandırıyoruz. Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Ayrıca yapılan çalışmalarla birlikte Ağırkaya, Köycük ve Söğütlü mahallelerinde 7.5 kilometre arazi yolu açıldı.