Erciş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Van’ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Atakan Çelik Kültür Merkezinde devam etti. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Güzide Erciş’imizin kurtuluşunun 105’inci yılını büyük bir gurur ve onurla kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bugün 1 Nisan, yiğit ve kahramanlar kenti Erciş’in düşman işgalinden, zülüm ve gözyaşından, namus ve ahlak yoksunlarının bitmeyen zalim ideallerinden, hunharca yapılan katliamlardan kurtuluşunun yıl dönümü. İşgal güçlerinin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ve özellikle Erciş’te yapmış olduğu işkenceler, zulümler, toplu katliamlar halkımızın birlik ve beraberlikle göstermiş olduğu mücadeleyle o gün son bulmuştur. Düşman ve işgalci çetelerin zulmünden 1 Nisan 1918’de kahraman silahlı kuvvetlerimizin öncülüğünde hemşerilerimiz büyük bir kahramanlık destanı yazmışlardır. Bugün tüm bu anlayışla tüm Ercişli hemşerilerimin 1 Nisan kurtuluş gününü tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Program, Erciş Osman Gazi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı şiirlerin okunması, skeç, oratoryo gösterimi sonrası şiir okumada başarı gösteren öğrencilere ödül takdim edilmesiyle sona erdi. Programa Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.